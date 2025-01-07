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Цена Daily Active Users (DAU)

USD

График цены Daily Active Users (DAU) в реальном времени

$51.88
$51.88$51.88
0.00%(1D)

Цена Daily Active Users (DAU) сегодня

Текущая цена Daily Active Users (DAU) сегодня составляет 51.88 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DAU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Daily Active Users:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 73.38 USD
- Изменение цены Daily Active Users в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Daily Active Users (DAU) - USD

За сегодня изменение цены Daily Active Users на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Daily Active Users на USD составило $ -8.0957027960.
За последние 60 дней изменение цены Daily Active Users на USD составило $ +6.1454454000.
За последние 90 дней изменение цены Daily Active Users на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -8.0957027960-15.60%
60 дней$ +6.1454454000+11.85%
90 дней$ 0--

Анализ цен Daily Active Users (DAU)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Daily Active Users: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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$ 482.14
$ 482.14$ 482.14

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Рыночная информация Daily Active Users (DAU)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 73.38
$ 73.38$ 73.38

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Что такое Daily Active Users (DAU)

Daily Active Users (DAU) is a Farcaster memecoin.

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Источник Daily Active Users (DAU)

Официальный веб-сайт

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