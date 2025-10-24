Текущая цена Dagknight Dog сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DOGK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Dagknight Dog сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DOGK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGK прямо сейчас на MEXC.

Цена Dagknight Dog (DOGK)

Не в листинге

Текущая цена 1 DOGK в USD:

--
----
+5,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Dagknight Dog (DOGK) в реальном времени
Информация о ценах Dagknight Dog (DOGK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00259503
$ 0,00259503$ 0,00259503

$ 0
$ 0$ 0

+1,24%

+5,88%

-20,91%

-20,91%

Текущая цена Dagknight Dog (DOGK) составляет --. За последние 24 часа DOGK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOGK за все время составляет $ 0,00259503, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DOGK изменился на +1,24% за последний час, на +5,88% за 24 часа и на -20,91% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dagknight Dog (DOGK)

$ 176,23K
$ 176,23K$ 176,23K

--
----

$ 176,23K
$ 176,23K$ 176,23K

2,27B
2,27B 2,27B

2 267 821 956,0
2 267 821 956,0 2 267 821 956,0

Текущая рыночная капитализация Dagknight Dog составляет $ 176,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGK составляет 2,27B, а общее предложение – 2267821956.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 176,23K.

История цен Dagknight Dog (DOGK) в USD

За сегодня изменение цены Dagknight Dog на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dagknight Dog на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dagknight Dog на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dagknight Dog на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,88%
30 дней$ 0-40,32%
60 дней$ 0-58,87%
90 дней$ 0--

Что такое Dagknight Dog (DOGK)

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain

DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!

Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!

Who is Dogk

Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Dagknight Dog (DOGK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Dagknight Dog (USD)

Сколько будет стоить Dagknight Dog (DOGK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dagknight Dog (DOGK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dagknight Dog.

Проверьте прогноз цены Dagknight Dog!

DOGK на местную валюту

Токеномика Dagknight Dog (DOGK)

Понимание токеномики Dagknight Dog (DOGK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOGK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dagknight Dog (DOGK)

Сколько стоит Dagknight Dog (DOGK) на сегодня?
Актуальная цена DOGK в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOGK в USD?
Текущая цена DOGK в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dagknight Dog?
Рыночная капитализация DOGK составляет $ 176,23K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOGK?
Циркулирующее предложение DOGK составляет 2,27B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOGK?
DOGK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00259503 USD.
Какова была минимальная цена DOGK за все время (ATL)?
DOGK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DOGK?
Объем торгов за последние 24 часа для DOGK составляет -- USD.
Вырастет ли DOGK в цене в этом году?
DOGK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOGK для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.