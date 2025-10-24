Что такое Dagknight Dog (DOGK)

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex! Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins! Who is Dogk Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Dagknight Dog (DOGK) Официальный веб-сайт

Сколько будет стоить Dagknight Dog (DOGK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dagknight Dog (DOGK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dagknight Dog.

Токеномика Dagknight Dog (DOGK)

Понимание токеномики Dagknight Dog (DOGK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOGK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dagknight Dog (DOGK) Сколько стоит Dagknight Dog (DOGK) на сегодня? Актуальная цена DOGK в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DOGK в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DOGK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Dagknight Dog? Рыночная капитализация DOGK составляет $ 176,23K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DOGK? Циркулирующее предложение DOGK составляет 2,27B USD . Какова была максимальная цена (ATH) DOGK? DOGK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00259503 USD . Какова была минимальная цена DOGK за все время (ATL)? DOGK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DOGK? Объем торгов за последние 24 часа для DOGK составляет -- USD . Вырастет ли DOGK в цене в этом году? DOGK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOGK для более подробного анализа.

