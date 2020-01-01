Токеномика D2 (D2X)

Токеномика D2 (D2X)

Откройте для себя ключевую информацию о D2 (D2X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о D2 (D2X)

D2 ($D2X) tokens earn Storage Network Tariffs on the ScPrime Decentralized Storage network when storage contracts complete successfully. The ScPrime network is a worldwide network of independent storage providers who earn utility tokens for providing storage to the network. D2 holders will share in these earning by holding the $D2X tokens.

Официальный сайт:
https://scpri.me/

Токеномика и анализ цен D2 (D2X)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене D2 (D2X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 45,00M
$ 45,00M$ 45,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 595,65K
$ 595,65K$ 595,65K
Исторический максимум:
$ 0,255729
$ 0,255729$ 0,255729
Исторический минимум:
$ 0,00604387
$ 0,00604387$ 0,00604387
Текущая цена:
$ 0,01323435
$ 0,01323435$ 0,01323435

Токеномика D2 (D2X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики D2 (D2X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов D2X, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов D2X.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой D2X, изучите текущую цену D2X!

Прогноз цены D2X

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.