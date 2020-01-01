Токеномика cYFI (CYFI)

Токеномика cYFI (CYFI)

Откройте для себя ключевую информацию о cYFI (CYFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о cYFI (CYFI)

Официальный сайт:
https://compound.finance/

Токеномика и анализ цен cYFI (CYFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене cYFI (CYFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 7,00
$ 7,00$ 7,00
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 717,58
$ 717,58$ 717,58
Исторический максимум:
$ 834,96
$ 834,96$ 834,96
Исторический минимум:
$ 82,82
$ 82,82$ 82,82
Текущая цена:
$ 102,53
$ 102,53$ 102,53

Токеномика cYFI (CYFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики cYFI (CYFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CYFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CYFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYFI, изучите текущую цену CYFI!

Прогноз цены CYFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.