Токеномика Cyclone Protocol (CYC) Откройте для себя ключевую информацию о Cyclone Protocol (CYC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cyclone Protocol (CYC) Cyclone is a multi-chain, non-custodial, privacy-preserving protocol. Cyclone applies zkSNARKs to enable transactional privacy by breaking the on-chain link between depositor and recipient addresses. It uses a smart contract that accepts coins/tokens deposits, which can be withdrawn by a different address. Whenever an asset is withdrawn from Cyclone, there is no way to link the withdrawal to the deposit for absolute privacy. Официальный сайт: https://cyclone.xyz/ Купить CYC сейчас!

Токеномика и анализ цен Cyclone Protocol (CYC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cyclone Protocol (CYC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,73K $ 5,73K $ 5,73K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,58K $ 37,58K $ 37,58K Исторический максимум: $ 6 994,22 $ 6 994,22 $ 6 994,22 Исторический минимум: $ 5,38 $ 5,38 $ 5,38 Текущая цена: $ 6,56 $ 6,56 $ 6,56 Узнайте больше о цене Cyclone Protocol (CYC)

Токеномика Cyclone Protocol (CYC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cyclone Protocol (CYC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYC, изучите текущую цену CYC!

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