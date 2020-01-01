Токеномика Cyclone Protocol (CYC)

Токеномика Cyclone Protocol (CYC)

Откройте для себя ключевую информацию о Cyclone Protocol (CYC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cyclone Protocol (CYC)

Cyclone is a multi-chain, non-custodial, privacy-preserving protocol. Cyclone applies zkSNARKs to enable transactional privacy by breaking the on-chain link between depositor and recipient addresses. It uses a smart contract that accepts coins/tokens deposits, which can be withdrawn by a different address. Whenever an asset is withdrawn from Cyclone, there is no way to link the withdrawal to the deposit for absolute privacy.

Официальный сайт:
https://cyclone.xyz/

Токеномика и анализ цен Cyclone Protocol (CYC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cyclone Protocol (CYC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,73K
$ 5,73K$ 5,73K
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 37,58K
$ 37,58K$ 37,58K
Исторический максимум:
$ 6 994,22
$ 6 994,22$ 6 994,22
Исторический минимум:
$ 5,38
$ 5,38$ 5,38
Текущая цена:
$ 6,56
$ 6,56$ 6,56

Токеномика Cyclone Protocol (CYC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cyclone Protocol (CYC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CYC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CYC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYC, изучите текущую цену CYC!

Прогноз цены CYC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.