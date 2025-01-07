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Цена Cyclone Protocol (CYC)

USD

График цены Cyclone Protocol (CYC) в реальном времени

$16.17
$16.17$16.17
+0.60%(1D)

Цена Cyclone Protocol (CYC) сегодня

Текущая цена Cyclone Protocol (CYC) сегодня составляет 16.17 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена CYC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Cyclone Protocol:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 63.07 USD
- Изменение цены Cyclone Protocol в течение дня составляет +0.67%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Cyclone Protocol (CYC) - USD

За сегодня изменение цены Cyclone Protocol на USD составило $ +0.107334.
За последние 30 дней изменение цены Cyclone Protocol на USD составило $ -4.2917088060.
За последние 60 дней изменение цены Cyclone Protocol на USD составило $ +0.9565137120.
За последние 90 дней изменение цены Cyclone Protocol на USD составило $ +3.04051603534812.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.107334+0.67%
30 дней$ -4.2917088060-26.54%
60 дней$ +0.9565137120+5.92%
90 дней$ +3.04051603534812+23.16%

Анализ цен Cyclone Protocol (CYC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Cyclone Protocol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 15.9
$ 15.9$ 15.9

$ 16.48
$ 16.48$ 16.48

$ 6,994.22
$ 6,994.22$ 6,994.22

-0.47%

+0.67%

+5.85%

Рыночная информация Cyclone Protocol (CYC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.07
$ 63.07$ 63.07

0.00
0.00 0.00

Что такое Cyclone Protocol (CYC)

Cyclone is a multi-chain, non-custodial, privacy-preserving protocol. Cyclone applies zkSNARKs to enable transactional privacy by breaking the on-chain link between depositor and recipient addresses. It uses a smart contract that accepts coins/tokens deposits, which can be withdrawn by a different address. Whenever an asset is withdrawn from Cyclone, there is no way to link the withdrawal to the deposit for absolute privacy.

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Источник Cyclone Protocol (CYC)

Официальный веб-сайт

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