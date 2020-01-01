Токеномика Cute Asian Girl (CAG) Откройте для себя ключевую информацию о Cute Asian Girl (CAG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cute Asian Girl (CAG) $CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms. Официальный сайт: https://x.com/thetickeriscag Купить CAG сейчас!

Токеномика и анализ цен Cute Asian Girl (CAG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cute Asian Girl (CAG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 336,12K $ 336,12K $ 336,12K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 336,12K $ 336,12K $ 336,12K Исторический максимум: $ 0,00693083 $ 0,00693083 $ 0,00693083 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00033611 $ 0,00033611 $ 0,00033611 Узнайте больше о цене Cute Asian Girl (CAG)

Токеномика Cute Asian Girl (CAG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cute Asian Girl (CAG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAG, изучите текущую цену CAG!

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