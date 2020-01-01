Токеномика Culture of Solana Token ($COST) Откройте для себя ключевую информацию о Culture of Solana Token ($COST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Culture of Solana Token ($COST) We are a fellowship here to help other people raise their vibrational frequency and Our project is about bringing transparency and integrity to the blockchain. This fellowship is not a cult its a fellowship of free thinking, like minded people. The goal and overall vision is to bring integrity, patience, education to the collective in this fellowship. We are trying to show people the light in this hopeless waste land of the current wasteland. Our overall goal and #1 priority is to limit the amount of people the get changed by a toxic place that we aim to change the sentiment here from a losing mentality to a winning spirit. Официальный сайт: https://www.cultureofsol.com/ Купить $COST сейчас!

Токеномика и анализ цен Culture of Solana Token ($COST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Culture of Solana Token ($COST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,15K $ 6,15K $ 6,15K Общее предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Оборотное предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,15K $ 6,15K $ 6,15K Исторический максимум: $ 0,0030243 $ 0,0030243 $ 0,0030243 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Culture of Solana Token ($COST)

Токеномика Culture of Solana Token ($COST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Culture of Solana Token ($COST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $COST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $COST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $COST, изучите текущую цену $COST!

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