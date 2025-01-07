Цена Culture of Solana Token ($COST)
Текущая цена Culture of Solana Token ($COST) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 16.01K USD. Цена $COST к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Culture of Solana Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.41 USD
- Изменение цены Culture of Solana Token в течение дня составляет +0.38%
- Оборотное предложение составляет 999.97M USD
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За сегодня изменение цены Culture of Solana Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Culture of Solana Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Culture of Solana Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Culture of Solana Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.38%
|30 дней
|$ 0
|-40.00%
|60 дней
|$ 0
|-90.23%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Culture of Solana Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+0.38%
-20.41%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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