Что такое Cubiex Power (CBIX-P)

Cubiex eSports is a Binance Smart Chain based next-generation tokenized streaming network for eSports & gaming enthusiasts, with the vision to connect gamers on a global basis in an ecosystem with features such as: P2P Live-streaming, rewarded content creation, P2P matchmaking & virtual in-game items trading. Founded in 2018 Cubiex eSports has been one of the first eSports and gaming projects to migrate to Binance Chain and make use of the BEP2 token standard before ultimately evolving into the Binance Smart Chain ecosystem in 2020.

