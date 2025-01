Что такое Ctez (CTEZ)

Ctez is a synthetic tez backed by tez for better composability as an alternative to the virtual baker. It can be used directly in smart-contracts that would typically pool tez together without the thorny question of “who’s baking”.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ctez (CTEZ) Официальный веб-сайт