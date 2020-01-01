Токеномика CT100 INDEX (CT100) Откройте для себя ключевую информацию о CT100 INDEX (CT100), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CT100 INDEX (CT100) a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. chosen by A.I. & a retardio CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun. Официальный сайт: https://ct100index.club/ Купить CT100 сейчас!

Токеномика и анализ цен CT100 INDEX (CT100) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CT100 INDEX (CT100), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,80K $ 4,80K $ 4,80K Общее предложение: $ 995,65M $ 995,65M $ 995,65M Оборотное предложение: $ 995,65M $ 995,65M $ 995,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,80K $ 4,80K $ 4,80K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CT100 INDEX (CT100)

Токеномика CT100 INDEX (CT100): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CT100 INDEX (CT100) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CT100, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CT100. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CT100, изучите текущую цену CT100!

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