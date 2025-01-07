Цена CT100 INDEX (CT100)
Текущая цена CT100 INDEX (CT100) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 10.44K USD. Цена CT100 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка CT100 INDEX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 11.54 USD
- Изменение цены CT100 INDEX в течение дня составляет +1.40%
- Оборотное предложение составляет 997.11M USD
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За сегодня изменение цены CT100 INDEX на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены CT100 INDEX на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены CT100 INDEX на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены CT100 INDEX на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.40%
|30 дней
|$ 0
|-29.73%
|60 дней
|$ 0
|-41.47%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен CT100 INDEX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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+1.40%
+4.26%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. *chosen by A.I. & a retardio* CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun.
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