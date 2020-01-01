Токеномика CSR (CSR) Откройте для себя ключевую информацию о CSR (CSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CSR (CSR) CSR ""Plastic Credit"" is set to follow in the footsteps of the “Carbon Credit”. Distribution of CSR is directly connected to actual removal of plastic waste, by Corsair facilities presently in Thailand and later around the world. Plastic waste is a major global problem and CSR and Corsair bring a solution for this problem. Plastic waste is removed from the environment, including landfills and our oceans and converted into Advanced Bio-oil. Advanced Bio-oil can be used to produce environmentally friendlier fuels, such as gasoline, Diesel and Jet fuel, and perhaps more importantly new plastic products. In this way the plastic waste is now properly recycled similar to paper, glass and steel. Официальный сайт: https://csrnow.com/ Купить CSR сейчас!

Токеномика и анализ цен CSR (CSR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CSR (CSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,02M $ 45,02M $ 45,02M Исторический максимум: $ 0,075073 $ 0,075073 $ 0,075073 Исторический минимум: $ 0,00249808 $ 0,00249808 $ 0,00249808 Текущая цена: $ 0,00450213 $ 0,00450213 $ 0,00450213 Узнайте больше о цене CSR (CSR)

Токеномика CSR (CSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CSR (CSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CSR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CSR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSR, изучите текущую цену CSR!

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