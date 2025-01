Что такое CryptoXpress (XPRESS)

The $XPRESS utility token underpins the entire CryptoXpress platform, where investors will be able to avail of discounts and features by using the $XPRESS token when performing transactions within the CX mobile iOS and Android applications. CryptoXpress will provide investors further incentives to invest in its $XPRESS tokens through liquidity pool farming and staking rewards which will be announced in the upcoming weeks. The $XPRESS token vesting schedules have been designed through the advice of industry-leading organisations and advisors to ensure investor ROI, price stability, and token liquidity are maintained based on industry best practices.

Источник CryptoXpress (XPRESS) Официальный веб-сайт