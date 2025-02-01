Цена CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS)
Текущая цена CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS) сегодня составляет 13.62 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена IPUNKS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка CryptoPunks Fraction Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 330.76 USD
- Изменение цены CryptoPunks Fraction Token в течение дня составляет +1.12%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены CryptoPunks Fraction Token на USD составило $ +0.150254.
За последние 30 дней изменение цены CryptoPunks Fraction Token на USD составило $ +2.7984155940.
За последние 60 дней изменение цены CryptoPunks Fraction Token на USD составило $ -1.6064299680.
За последние 90 дней изменение цены CryptoPunks Fraction Token на USD составило $ +6.436967089994415.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.150254
|+1.12%
|30 дней
|$ +2.7984155940
|+20.55%
|60 дней
|$ -1.6064299680
|-11.79%
|90 дней
|$ +6.436967089994415
|+89.61%
Ознакомьтесь с последним анализом цен CryptoPunks Fraction Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.03%
+1.12%
+1.92%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
It is well known that the top tier of NFT has long suffered from high prices and low liquidity. To solve this problem, Gate.io creatively proposed a solution with NFT Fraction Token. The top NFT anchored in this issue is: CryptoPunks The CryptoPunks are 24x24 pixel art images, generated algorithmically. Most are punky-looking guys and girls, but there are a few rarer types mixed in: Apes, Zombies and even the odd Alien. The Cryptopunks are one of the earliest examples of a "Non-Fungible Token" on Ethereum, and were inspiration for the ERC-721 standard that powers most digital art and collectibles.
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