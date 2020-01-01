Токеномика cryptopunks bot (BOT) Откройте для себя ключевую информацию о cryptopunks bot (BOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о cryptopunks bot (BOT) $bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working! Официальный сайт: https://pump.fun/coin/zAgSwaSC2XjeM545v4YT4ifMpnxkuEE1f8Fq2Ygpump Купить BOT сейчас!

Токеномика и анализ цен cryptopunks bot (BOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене cryptopunks bot (BOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,03K $ 5,03K $ 5,03K Общее предложение: $ 998,53M $ 998,53M $ 998,53M Оборотное предложение: $ 998,53M $ 998,53M $ 998,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,03K $ 5,03K $ 5,03K Исторический максимум: $ 0,00303978 $ 0,00303978 $ 0,00303978 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене cryptopunks bot (BOT)

Токеномика cryptopunks bot (BOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики cryptopunks bot (BOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOT, изучите текущую цену BOT!

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