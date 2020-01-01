Токеномика Cryptopia ($TOS)

Токеномика Cryptopia ($TOS)

Откройте для себя ключевую информацию о Cryptopia ($TOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cryptopia ($TOS)

Cryptopia is the first fully decentralized, on-chain game that runs without central game servers. We make onboarding as easy as possible by our integrated multisig wallet, our free-to-play-and-earn model, and our gasless solution on the SKALE chain.

Официальный сайт:
https://www.cryptopia.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.cryptopia.com/

Токеномика и анализ цен Cryptopia ($TOS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cryptopia ($TOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 712,75K
$ 712,75K$ 712,75K
Исторический максимум:
$ 0,0037007
$ 0,0037007$ 0,0037007
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Cryptopia ($TOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cryptopia ($TOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $TOS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $TOS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $TOS, изучите текущую цену $TOS!

Прогноз цены $TOS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.