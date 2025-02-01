Цена CryptoMines Reborn (CRUX)
Текущая цена CryptoMines Reborn (CRUX) сегодня составляет 0.108228 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена CRUX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка CryptoMines Reborn:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.96 USD
- Изменение цены CryptoMines Reborn в течение дня составляет +0.77%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены CryptoMines Reborn на USD составило $ +0.00082399.
За последние 30 дней изменение цены CryptoMines Reborn на USD составило $ -0.0034845519.
За последние 60 дней изменение цены CryptoMines Reborn на USD составило $ +0.0041693754.
За последние 90 дней изменение цены CryptoMines Reborn на USD составило $ +0.01794065916491796.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00082399
|+0.77%
|30 дней
|$ -0.0034845519
|-3.21%
|60 дней
|$ +0.0041693754
|+3.85%
|90 дней
|$ +0.01794065916491796
|+19.87%
Ознакомьтесь с последним анализом цен CryptoMines Reborn: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+0.77%
+0.38%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
CryptoMines Reborn is an NFT game achieved with the effort and attention to detail necessary to provide its users with a long term NFT play-to-earn game, which will allow all players to have a fun and entertaining experience while improving their accounts and collections of hangars, workers, spaceships and fleets, in order to safely traverse our galaxies. The main goal of Reborn is the search for Dark Matter as a utilitarian material of our Metaverse, this will allow explorers to profit as they progress in their explorations, discoveries, and improve their strategies to obtain profits. CryptoMines Reborn aims to retake its claimed position as the best NFT play-to-earn game on the BNB Chain, as well as continue the legacy of 'Legacy' and host all the displaced workers to the SIKX19-02 Galaxy. The game will be released on the BNB Chain and is compatible with web3 wallets such as Metamask, which will be used to pay for transactions and expenses associated with the game. Metamask can be installed as a browser extension, or as an application on mobile devices. The assets are NFTs owned by the players, they are minted with the ERC-721 standard and can be exchanged with other players in our proprietary Marketplace.
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