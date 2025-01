Что такое CryptoDeliveryCoin (DCOIN)

Crypto Delivery is a fun play-to-earn game on the BNB Network. In this game, you’ll be managing delivery vehicles to meet the rising demand for online purchases. Navigate through challenges, use your fleet wisely, and ensure timely deliveries to succeed in the virtual marketplace. The game supports popular web3 wallets like Metamask, allowing you to seamlessly manage earnings and transactions. Join the play-to-earn revolution, have a blast with Crypto Delivery, and explore the exciting world of decentralized gaming on the BNB Network

Источник CryptoDeliveryCoin (DCOIN) Официальный веб-сайт