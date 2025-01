Что такое CryptoCoinHash (CCH)

CCH (CryptoCoinHash) is a unique cryptocurrency with its dedicated blockchain network, powered by the secure SHA-256 hashing algorithm. Its primary purpose is to facilitate token creation through CounosCore, a blockchain framework derived from Omnilayer. CCH is available for trading on various reputable platforms such as dex-trade, Nanu.digital, ACDX.Cash, and purcow.io, offering users a versatile and reliable medium for digital asset management and exchange.

