Токеномика Crypto Whale (WHALE) Откройте для себя ключевую информацию о Crypto Whale (WHALE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crypto Whale (WHALE) The biggest community meme token on TRON. Crypto Whale is a meme token on the TRON blockchain that combines entertainment with the innovative potential of cryptocurrencies. Its goal is to build an active community of enthusiasts by offering fun contests, unique NFTs, and dynamic reward mechanisms for token holders. With fast transactions on TRON, WHALE makes crypto not only profitable but also exciting. Официальный сайт: https://www.tronwhale.io/ Купить WHALE сейчас!

Токеномика и анализ цен Crypto Whale (WHALE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crypto Whale (WHALE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 190.68K $ 190.68K $ 190.68K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 190.68K $ 190.68K $ 190.68K Исторический максимум: $ 0.00942032 $ 0.00942032 $ 0.00942032 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00019068 $ 0.00019068 $ 0.00019068 Узнайте больше о цене Crypto Whale (WHALE)

Токеномика Crypto Whale (WHALE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crypto Whale (WHALE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WHALE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WHALE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHALE, изучите текущую цену WHALE!

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