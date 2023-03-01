Токеномика Crypto SDG (SDG) Откройте для себя ключевую информацию о Crypto SDG (SDG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crypto SDG (SDG) What is the project about? The Sustainable Development Goals (SDG) is a platform that enables buying and selling shares with a focus on achieving sustainable development goals. The project aims to support comprehensive technological, environmental, social, and economic measures that lead to the achievement of these goals. What makes your project unique? SDG is unique in its approach to combining sustainable development with a platform for buying and selling shares. The project is committed to promoting the Sustainable Development Goals set by the United Nations and contributing to their achievement. History of your project The project was created to attract people to support many different social projects all around the world. What’s next for your project? We aims to attract attention of people to global social projects What can your token be used for? SDG token can be used to support most popular projects. Официальный сайт: https://cryptosdg.com/ Whitepaper: http://cryptosdg.com/wp-content/uploads/2023/03/SDG-WhitePaper_opt.pdf Купить SDG сейчас!

Токеномика и анализ цен Crypto SDG (SDG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crypto SDG (SDG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 4,04T $ 4,04T $ 4,04T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,95B $ 2,95B $ 2,95B Исторический максимум: $ 0,03169317 $ 0,03169317 $ 0,03169317 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00073032 $ 0,00073032 $ 0,00073032 Узнайте больше о цене Crypto SDG (SDG)

Токеномика Crypto SDG (SDG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crypto SDG (SDG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SDG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SDG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDG, изучите текущую цену SDG!

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