Что такое Crypto 2 Debit (C2D)

Crypto 2 Debit is an Ethereum project that allows users to turn their crypto into debit cards with Ethereum, Solana, Polygon and more. $C2D's debit cards are compatible with Apple Pay, Google Pay, and online shopping! We also offer free crypto education.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Crypto 2 Debit (C2D) Whitepaper Официальный веб-сайт