Что такое Cryptaur (CPT)

Cryptaur is a decentralized Ethereum-based ecosystem that will act as a framework for potentially unlimited number of specialized P2P services (dApps) whereby suppliers and consumers of a most diverse range of goods and services can interact directly while increasing the economic efficacy of all transactions being made within the ecosystem. The unique features of the Cryptaur ecosystem include: Universal payment and reward unit—the Cryptaur utility token (CPT). Multi-functional payment platform—Cryptaur Pay (CPP). Proprietary Social Capital Management System (SCMS). Global User Rights Protection System (URPS).

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!