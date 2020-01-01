Токеномика CRYN (CRYN) Откройте для себя ключевую информацию о CRYN (CRYN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен CRYN (CRYN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CRYN (CRYN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 888,89M $ 888,89M $ 888,89M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,01B $ 1,01B $ 1,01B Исторический максимум: $ 25 922 $ 25 922 $ 25 922 Исторический минимум: $ 1,07 $ 1,07 $ 1,07 Текущая цена: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Узнайте больше о цене CRYN (CRYN)

Токеномика CRYN (CRYN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CRYN (CRYN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRYN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRYN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRYN, изучите текущую цену CRYN!

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