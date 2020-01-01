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Информация о croissant the baby amarillo (CROISSANT) Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only! Официальный сайт: https://croissantonsol.xyz Купить CROISSANT сейчас!

Токеномика и анализ цен croissant the baby amarillo (CROISSANT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене croissant the baby amarillo (CROISSANT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,29K $ 7,29K $ 7,29K Общее предложение: $ 997,87M $ 997,87M $ 997,87M Оборотное предложение: $ 997,87M $ 997,87M $ 997,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,29K $ 7,29K $ 7,29K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Токеномика croissant the baby amarillo (CROISSANT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики croissant the baby amarillo (CROISSANT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CROISSANT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CROISSANT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROISSANT, изучите текущую цену CROISSANT!

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