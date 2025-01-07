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Цена croissant the baby amarillo (CROISSANT)

USD

График цены croissant the baby amarillo (CROISSANT) в реальном времени

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+0.80%(1D)

Цена croissant the baby amarillo (CROISSANT) сегодня

Текущая цена croissant the baby amarillo (CROISSANT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 15.48K USD. Цена CROISSANT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка croissant the baby amarillo:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.62K USD
- Изменение цены croissant the baby amarillo в течение дня составляет +0.87%
- Оборотное предложение составляет 999.33M USD

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Ценовые показатели croissant the baby amarillo (CROISSANT) - USD

За сегодня изменение цены croissant the baby amarillo на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены croissant the baby amarillo на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены croissant the baby amarillo на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены croissant the baby amarillo на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0.87%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен croissant the baby amarillo: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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$ 0$ 0

-0.12%

+0.87%

-5.40%

Рыночная информация croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 15.48K
$ 15.48K$ 15.48K

$ 1.62K
$ 1.62K$ 1.62K

999.33M
999.33M 999.33M

Что такое croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only!

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Источник croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Официальный веб-сайт

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CROISSANT на местную валюту

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