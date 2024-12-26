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Цена Croatian FF Fan Token (VATRENI)

USD

График цены Croatian FF Fan Token (VATRENI) в реальном времени

$0.411344
$0.411344$0.411344
-0.10%(1D)

Цена Croatian FF Fan Token (VATRENI) сегодня

Текущая цена Croatian FF Fan Token (VATRENI) сегодня составляет 0.411841 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 473.82K USD. Цена VATRENI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Croatian FF Fan Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.18K USD
- Изменение цены Croatian FF Fan Token в течение дня составляет +0.06%
- Оборотное предложение составляет 1.15M USD

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Ценовые показатели Croatian FF Fan Token (VATRENI) - USD

За сегодня изменение цены Croatian FF Fan Token на USD составило $ +0.000265.
За последние 30 дней изменение цены Croatian FF Fan Token на USD составило $ +1.2251687818.
За последние 60 дней изменение цены Croatian FF Fan Token на USD составило $ +1.0883503419.
За последние 90 дней изменение цены Croatian FF Fan Token на USD составило $ +0.28256029467126766.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.000265+0.06%
30 дней$ +1.2251687818+297.49%
60 дней$ +1.0883503419+264.26%
90 дней$ +0.28256029467126766+218.56%

Анализ цен Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Croatian FF Fan Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.410651
$ 0.410651$ 0.410651

$ 0.412958
$ 0.412958$ 0.412958

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

+0.02%

+0.06%

+20.78%

Рыночная информация Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 473.82K
$ 473.82K$ 473.82K

$ 1.18K
$ 1.18K$ 1.18K

1.15M
1.15M 1.15M

Что такое Croatian FF Fan Token (VATRENI)

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

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Источник Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Официальный веб-сайт

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VATRENI на местную валюту

1 VATRENI к AUD
A$0.6589456
1 VATRENI к GBP
0.32535439
1 VATRENI к EUR
0.39536736
1 VATRENI к USD
$0.411841
1 VATRENI к MYR
RM1.84504768
1 VATRENI к TRY
14.50504002
1 VATRENI к JPY
¥64.7414052
1 VATRENI к RUB
41.13056067
1 VATRENI к INR
35.18357663
1 VATRENI к IDR
Rp6,642.59584423
1 VATRENI к PHP
24.15859306
1 VATRENI к EGP
￡E.20.93387803
1 VATRENI к BRL
R$2.75521629
1 VATRENI к CAD
C$0.58893263
1 VATRENI к BDT
49.1326313
1 VATRENI к NGN
636.53733119
1 VATRENI к UAH
17.23966426
1 VATRENI к VES
Bs21.003891
1 VATRENI к PKR
Rs114.46296913
1 VATRENI к KZT
213.05770453
1 VATRENI к THB
฿14.03142287
1 VATRENI к TWD
NT$13.45484547
1 VATRENI к CHF
Fr0.3706569
1 VATRENI к HKD
HK$3.2123598
1 VATRENI к MAD
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