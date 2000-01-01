Токеномика Cris Hensan (SEAT) Откройте для себя ключевую информацию о Cris Hensan (SEAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cris Hensan (SEAT) SEAT is a charitable token that has made verifiable donations to charities and is a meme of a popular television series from the early 2000s. Официальный сайт: https://crishensan.com/ Купить SEAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Cris Hensan (SEAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cris Hensan (SEAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,82K $ 12,82K $ 12,82K Общее предложение: $ 996,30M $ 996,30M $ 996,30M Оборотное предложение: $ 996,30M $ 996,30M $ 996,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,82K $ 12,82K $ 12,82K Исторический максимум: $ 0,00161349 $ 0,00161349 $ 0,00161349 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cris Hensan (SEAT)

Токеномика Cris Hensan (SEAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cris Hensan (SEAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEAT, изучите текущую цену SEAT!

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