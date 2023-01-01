Токеномика CRED COIN PAY (CRED)

Токеномика CRED COIN PAY (CRED)

Откройте для себя ключевую информацию о CRED COIN PAY (CRED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о CRED COIN PAY (CRED)

Официальный сайт:
https://credcoinpay.com/
Whitepaper:
https://credcoinpay.com/wp-content/uploads/2023/01/Cred-White-paper.pdf

Токеномика и анализ цен CRED COIN PAY (CRED)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CRED COIN PAY (CRED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,96M
$ 11,96M$ 11,96M
Исторический максимум:
$ 0,300148
$ 0,300148$ 0,300148
Исторический минимум:
$ 0,01610481
$ 0,01610481$ 0,01610481
Текущая цена:
$ 0,059811
$ 0,059811$ 0,059811

Токеномика CRED COIN PAY (CRED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CRED COIN PAY (CRED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CRED, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CRED.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRED, изучите текущую цену CRED!

Прогноз цены CRED

Хотите узнать, куда может двигаться CRED? Наша страница прогноза цены CRED объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.