Токеномика CRED COIN PAY (CRED) Откройте для себя ключевую информацию о CRED COIN PAY (CRED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CRED COIN PAY (CRED) Официальный сайт: https://credcoinpay.com/ Whitepaper: https://credcoinpay.com/wp-content/uploads/2023/01/Cred-White-paper.pdf Купить CRED сейчас!

Токеномика и анализ цен CRED COIN PAY (CRED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CRED COIN PAY (CRED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,96M $ 11,96M $ 11,96M Исторический максимум: $ 0,300148 $ 0,300148 $ 0,300148 Исторический минимум: $ 0,01610481 $ 0,01610481 $ 0,01610481 Текущая цена: $ 0,059811 $ 0,059811 $ 0,059811 Узнайте больше о цене CRED COIN PAY (CRED)

Токеномика CRED COIN PAY (CRED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CRED COIN PAY (CRED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRED, изучите текущую цену CRED!

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