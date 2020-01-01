Токеномика CREATX (CRX)
Информация о CREATX (CRX)
CreatX revolutionizes connectivity by merging cutting-edge AI technology with a user-centric approach. Whether you’re expanding your professional network, showcasing your creative work, or staying connected with loved ones, CreatX adapts to your needs seamlessly. Now with integrated Web3 features, including a secure crypto wallet, you can manage your digital assets with ease. Welcome to the future of networking.
Токеномика и анализ цен CREATX (CRX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене CREATX (CRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика CREATX (CRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики CREATX (CRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CRX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CRX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRX, изучите текущую цену CRX!
Прогноз цены CRX
Хотите узнать, куда может двигаться CRX? Наша страница прогноза цены CRX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.