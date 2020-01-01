Токеномика Create AI (CREATE) Откройте для себя ключевую информацию о Create AI (CREATE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Create AI (CREATE) The Ultimate #AI Ecosystem suite for content creators and game developers. Advanced tools Powering an immersive world of content creation. Welcome to the world of limitless creativity with #CreateAI! -- Whether you're crafting stunning visuals or building immersive games, our advanced #AI tools are designed to unlock your full potential. Join us on a mission to empower creators and developers, helping you bring your boldest ideas to life with unmatched ease and precision. Explore the future of creativity today! Официальный сайт: https://www.create-ai.io/ Whitepaper: https://www.create-ai.io/whitepaper.pdf Купить CREATE сейчас!

Токеномика и анализ цен Create AI (CREATE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Create AI (CREATE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,29K $ 16,29K $ 16,29K Исторический максимум: $ 0,00279639 $ 0,00279639 $ 0,00279639 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016291 $ 0,00016291 $ 0,00016291 Узнайте больше о цене Create AI (CREATE)

Токеномика Create AI (CREATE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Create AI (CREATE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CREATE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CREATE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CREATE, изучите текущую цену CREATE!

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