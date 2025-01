Что такое Creamy (CREAMY)

CryptoCream Studios consists of CryptoCream and CreamyFriends NFTs. Both utilize their unique staking system where holders can generate $CREAMY if they stake their NFT. With the $CREAMY Token, you will be able participate in raffles, auctions, and be able to upgrade your NFT to earn more $CREAMY. All $CREAMY that is spent will be burned therefore $CREAMY is deflationary.

Источник Creamy (CREAMY) Официальный веб-сайт