Токеномика Craze (CRAZE)
Информация о Craze (CRAZE)
The Future of Memecoins on Ethereum
Launch Meme Coins Gaslessly. Stake Craze Token. Share the Revenue. Welcome to the first gasless Ethereum memecoin platform, built to dominate the bull run. Stake your Craze Tokens and earn a share of our billion-dollar potential.
About Craze.fun
Revolutionizing Memecoins on Ethereum At Craze.fun, we’re redefining what’s possible in the world of memecoins. Inspired by the groundbreaking success of Pump.fun, we’ve built the first gasless memecoin launchpad on Ethereum, solving the problem of high gas fees that have long plagued the Ethereum network.
Our mission is simple Empower creators with an accessible, low-cost platform to launch their meme coins. Reward the community by sharing 50% of platform revenue with Craze Token stakers. Drive innovation in the Ethereum ecosystem with tools and utilities that grow alongside the memecoin market. With the bull run upon us, Craze.fun is more than a platform - it’s a movement. We’re combining Ethereum’s global liquidity with the explosive power of memecoins to create a billion-dollar ecosystem where everyone, from creators to investors, can thrive.
Токеномика и анализ цен Craze (CRAZE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Craze (CRAZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Craze (CRAZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Craze (CRAZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CRAZE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CRAZE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRAZE, изучите текущую цену CRAZE!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.