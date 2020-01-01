Токеномика Crabbie (CRAB) Откройте для себя ключевую информацию о Crabbie (CRAB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crabbie (CRAB) Crabbie, the degenerate Solana mogul, is a high-stakes gambler and owner of the elite casino "The Golden Claw". Known for his impeccable manners, charm, and charisma, he lives a life of luxury and influence. Despite his taste for finer things, his addictions to women and gambling define his notorious reputation. Официальный сайт: https://www.crabbie.io/ Купить CRAB сейчас!

Токеномика и анализ цен Crabbie (CRAB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crabbie (CRAB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,19K $ 20,19K $ 20,19K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,19K $ 20,19K $ 20,19K Исторический максимум: $ 0,00204551 $ 0,00204551 $ 0,00204551 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Crabbie (CRAB)

Токеномика Crabbie (CRAB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crabbie (CRAB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRAB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRAB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRAB, изучите текущую цену CRAB!

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