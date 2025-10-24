Что такое Cr1me (CRME)

CR1ME decodes Solana transactions into clean, readable summaries. Aggregates context across wallets, programs, tokens, and NFTs (so you see related accounts, mints, metadata) Has spam filtering, consistent naming of instructions, compact layouts to emphasize signal over noise You can search by wallet address, program ID, or transaction signature Shows metadata lookup for mints (logos, standards) when available Lightweight, shareable pages (minimal UI chrome)

Источник Cr1me (CRME) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Cr1me (USD)

CRME на местную валюту

Токеномика Cr1me (CRME)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cr1me (CRME) Сколько стоит Cr1me (CRME) на сегодня? Актуальная цена CRME в USD – 0,00000453 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CRME в USD? $ 0,00000453 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CRME в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Cr1me? Рыночная капитализация CRME составляет $ 4,53K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CRME? Циркулирующее предложение CRME составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) CRME? CRME достиг максимальной цены (ATH) в 0,00004356 USD . Какова была минимальная цена CRME за все время (ATL)? CRME достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000042 USD . Каков объем торгов CRME? Объем торгов за последние 24 часа для CRME составляет -- USD . Вырастет ли CRME в цене в этом году? CRME может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRME для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Cr1me (CRME)