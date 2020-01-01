Токеномика Cow Patty Bingo (MOO) Откройте для себя ключевую информацию о Cow Patty Bingo (MOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cow Patty Bingo (MOO) Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community. Официальный сайт: https://moopattybingo.com/ Купить MOO сейчас!

Токеномика и анализ цен Cow Patty Bingo (MOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cow Patty Bingo (MOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,51K $ 5,51K $ 5,51K Общее предложение: $ 899,36M $ 899,36M $ 899,36M Оборотное предложение: $ 899,36M $ 899,36M $ 899,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,51K $ 5,51K $ 5,51K Исторический максимум: $ 0,00214171 $ 0,00214171 $ 0,00214171 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cow Patty Bingo (MOO)

Токеномика Cow Patty Bingo (MOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cow Patty Bingo (MOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOO, изучите текущую цену MOO!

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