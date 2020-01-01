Токеномика Covesting (COV)

Токеномика Covesting (COV)

Откройте для себя ключевую информацию о Covesting (COV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Covesting (COV)

Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.

Официальный сайт:
https://covesting.io
Whitepaper:
https://covesting.io/Covesting_White_Paper.pdf

Токеномика и анализ цен Covesting (COV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Covesting (COV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 851.48K
$ 851.48K$ 851.48K
Общее предложение:
$ 18.73M
$ 18.73M$ 18.73M
Оборотное предложение:
$ 18.73M
$ 18.73M$ 18.73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 851.48K
$ 851.48K$ 851.48K
Исторический максимум:
$ 2.38
$ 2.38$ 2.38
Исторический минимум:
$ 0.002
$ 0.002$ 0.002
Текущая цена:
$ 0.04547149
$ 0.04547149$ 0.04547149

Токеномика Covesting (COV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Covesting (COV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COV, изучите текущую цену COV!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.