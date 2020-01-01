Токеномика Covesting (COV) Откройте для себя ключевую информацию о Covesting (COV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Covesting (COV) Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting. Официальный сайт: https://covesting.io Whitepaper: https://covesting.io/Covesting_White_Paper.pdf Купить COV сейчас!

Токеномика и анализ цен Covesting (COV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Covesting (COV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 851.48K $ 851.48K $ 851.48K Общее предложение: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Оборотное предложение: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 851.48K $ 851.48K $ 851.48K Исторический максимум: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Исторический минимум: $ 0.002 $ 0.002 $ 0.002 Текущая цена: $ 0.04547149 $ 0.04547149 $ 0.04547149 Узнайте больше о цене Covesting (COV)

Токеномика Covesting (COV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Covesting (COV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COV, изучите текущую цену COV!

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