Токеномика COTI AI Agents (COAI) Откройте для себя ключевую информацию о COTI AI Agents (COAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COTI AI Agents (COAI) COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities Официальный сайт: https://cotiagents.ai/ Whitepaper: https://cotiagents.gitbook.io Купить COAI сейчас!

Токеномика и анализ цен COTI AI Agents (COAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COTI AI Agents (COAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 179,51K $ 179,51K $ 179,51K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 622,00M $ 622,00M $ 622,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 288,60K $ 288,60K $ 288,60K Исторический максимум: $ 0,01080825 $ 0,01080825 $ 0,01080825 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00028884 $ 0,00028884 $ 0,00028884 Узнайте больше о цене COTI AI Agents (COAI)

Токеномика COTI AI Agents (COAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COTI AI Agents (COAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COAI, изучите текущую цену COAI!

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