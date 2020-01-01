Токеномика Cosmic Universe Magick (MAGICK) Откройте для себя ключевую информацию о Cosmic Universe Magick (MAGICK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cosmic Universe Magick (MAGICK) MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG. Официальный сайт: https://cosmicguild.one/ Whitepaper: https://r2.cosmicuniverse.io/whitepaper.pdf Купить MAGICK сейчас!

Токеномика и анализ цен Cosmic Universe Magick (MAGICK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cosmic Universe Magick (MAGICK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 113,08K $ 113,08K $ 113,08K Общее предложение: $ 98,34M $ 98,34M $ 98,34M Оборотное предложение: $ 63,89M $ 63,89M $ 63,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 174,04K $ 174,04K $ 174,04K Исторический максимум: $ 4,44 $ 4,44 $ 4,44 Исторический минимум: $ 0,00149764 $ 0,00149764 $ 0,00149764 Текущая цена: $ 0,0017698 $ 0,0017698 $ 0,0017698 Узнайте больше о цене Cosmic Universe Magick (MAGICK)

Токеномика Cosmic Universe Magick (MAGICK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cosmic Universe Magick (MAGICK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAGICK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAGICK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAGICK, изучите текущую цену MAGICK!

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