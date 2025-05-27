Цена Cosmic FOMO (COSMIC)
Текущая цена Cosmic FOMO (COSMIC) сегодня составляет 0,01096876 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,74K USD. Цена COSMIC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Cosmic FOMO:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Cosmic FOMO в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 158,76K USD
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За сегодня изменение цены Cosmic FOMO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Cosmic FOMO на USD составило $ -0,0010649316.
За последние 60 дней изменение цены Cosmic FOMO на USD составило $ -0,0022017251.
За последние 90 дней изменение цены Cosmic FOMO на USD составило $ -0,004831607844558565.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0,0010649316
|-9,70%
|60 дней
|$ -0,0022017251
|-20,07%
|90 дней
|$ -0,004831607844558565
|-30,57%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Cosmic FOMO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
--
-0,13%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
In Cosmic FOMO, you control pilots you send on a space journey by filling their backpacks with assets. Enjoying a beautiful and unique game design, players assemble a virtual portfolio by making predictions about the growth of cryptocurrency quotes, which are streamed in real-time from Binance. Those players whose predictions turn out to be correct win the race. It is worth noting that no matter what the outcome of your race is, it is impossible to go negative — the base yield will still accrue, which is one of the main advantages of Cosmic FOMO. Cosmic FOMO employs an in-game token, COSMIC (BEP-20), which allows upgrading pilot stats and developing your personal NFT-avatar. Cosmic FOMO is a signature MarsDAO ecosystem creation — a group of companies which has already presented more than 20 successful Web3 products to the market. One of MarsDAO's main goals is to facilitate interaction with the fast-growing cryptocurrency market and understand Web3 technology and development. Cosmic FOMO aims to do just that — it's a great way to understand digital assets, including NFT and Web3 in general, learning the new realities of the world in an easy-to-play way without spending a fortune or risking your real assets. Cosmic FOMO currently has over 2,000 unique users, while the app's social media accounts have over 25,000 loyal followers.
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