Токеномика CoreStarter (CSTR) Откройте для себя ключевую информацию о CoreStarter (CSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CoreStarter (CSTR) CoreStarter is a cross-chain fundraising platform built on Solana with an NFT marketplace and high yield staking. Vision of CoreStarter is to support small investors and create true decentralization. CoreStarter intends to redefine the crowdfunding infrastructure by giving power to small investors. The narrative has always been empowering high yield investors and rewarding them hugely. This is common amongst a significant number of launchpads in the blockchain industry. It is not right, and these small investors are always at the disadvantage.CoreStarter has changed this by creating a model that rewards smaller investors a higher APY. This model is called the reverse algorithm. No more will investors with large holdings be given the highest APY. Long-term stakers alongside low token holders are rewarded for their loyalty. Low token holders have higher rewards to create a level playing ground for all investors. Официальный сайт: https://corestarter.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1GX2wn3waDvH6KKoFMBiqn39lfyYW7MrP/view Купить CSTR сейчас!

Токеномика и анализ цен CoreStarter (CSTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoreStarter (CSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,66K $ 2,66K $ 2,66K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 45,40M $ 45,40M $ 45,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,87K $ 5,87K $ 5,87K Исторический максимум: $ 0,761481 $ 0,761481 $ 0,761481 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CoreStarter (CSTR)

Токеномика CoreStarter (CSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CoreStarter (CSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CSTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CSTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSTR, изучите текущую цену CSTR!

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