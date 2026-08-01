Сегодняшняя цена Core MSCI Emerging Markets xStock

Текущая цена Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX) сегодня составляет $ 79,74 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IEMGX на USD составляет $ 79,74 за IEMGX.

На данный момент Core MSCI Emerging Markets xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 253 090, при оборотном предложении 3,17K IEMGX. В течение последних 24 часов, IEMGX торговался в диапазоне от $ 79,72 (минимум) до $ 79,74 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 164,83, тогда как исторический минимум составил $ 29,97.

В краткосрочной перспективе IEMGX изменился на +0,00% за последний час и на +1,73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 55,76.

Рыночная информация Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX)

Рыночная капитализация $ 253,09K$ 253,09K $ 253,09K Объем (24Ч) $ 55,76$ 55,76 $ 55,76 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 253,09K$ 253,09K $ 253,09K Оборотное предложение 3,17K 3,17K 3,17K Общее предложение 3 174,18495208195 3 174,18495208195 3 174,18495208195

Текущая рыночная капитализация Core MSCI Emerging Markets xStock составляет $ 253,09K, при 24-часовом объеме торгов $ 55,76. Циркулируещее обращение IEMGX составляет 3,17K, а общее предложение – 3174.18495208195. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 253,09K.