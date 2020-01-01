Токеномика Core Blockchain (XCB)

Токеномика Core Blockchain (XCB)

Откройте для себя ключевую информацию о Core Blockchain (XCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Core Blockchain (XCB)

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.

Официальный сайт:
https://coreblockchain.net/

Токеномика и анализ цен Core Blockchain (XCB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Core Blockchain (XCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,03M
$ 2,03M$ 2,03M
Общее предложение:
$ 371,19M
$ 371,19M$ 371,19M
Оборотное предложение:
$ 72,20M
$ 72,20M$ 72,20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,44M
$ 10,44M$ 10,44M
Исторический максимум:
$ 0,146314
$ 0,146314$ 0,146314
Исторический минимум:
$ 0,02684857
$ 0,02684857$ 0,02684857
Текущая цена:
$ 0,02811965
$ 0,02811965$ 0,02811965

Токеномика Core Blockchain (XCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Core Blockchain (XCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XCB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XCB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCB, изучите текущую цену XCB!

Прогноз цены XCB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.