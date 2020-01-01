Токеномика Core Blockchain (XCB) Откройте для себя ключевую информацию о Core Blockchain (XCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Core Blockchain (XCB) Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems. Официальный сайт: https://coreblockchain.net/ Купить XCB сейчас!

Токеномика и анализ цен Core Blockchain (XCB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Core Blockchain (XCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,03M $ 2,03M $ 2,03M Общее предложение: $ 371,19M $ 371,19M $ 371,19M Оборотное предложение: $ 72,20M $ 72,20M $ 72,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,44M $ 10,44M $ 10,44M Исторический максимум: $ 0,146314 $ 0,146314 $ 0,146314 Исторический минимум: $ 0,02684857 $ 0,02684857 $ 0,02684857 Текущая цена: $ 0,02811965 $ 0,02811965 $ 0,02811965 Узнайте больше о цене Core Blockchain (XCB)

Токеномика Core Blockchain (XCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Core Blockchain (XCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XCB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XCB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCB, изучите текущую цену XCB!

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