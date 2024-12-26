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Цена Core Blockchain (XCB)

USD

График цены Core Blockchain (XCB) в реальном времени

$0.059958
$0.059958$0.059958
+12.40%(1D)

Цена Core Blockchain (XCB) сегодня

Текущая цена Core Blockchain (XCB) сегодня составляет 0.059958 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.64M USD. Цена XCB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Core Blockchain:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.59K USD
- Изменение цены Core Blockchain в течение дня составляет +12.42%
- Оборотное предложение составляет 60.79M USD

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Ценовые показатели Core Blockchain (XCB) - USD

За сегодня изменение цены Core Blockchain на USD составило $ +0.00662637.
За последние 30 дней изменение цены Core Blockchain на USD составило $ -0.0081082102.
За последние 60 дней изменение цены Core Blockchain на USD составило $ -0.0067011579.
За последние 90 дней изменение цены Core Blockchain на USD составило $ -0.0115369002957359.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00662637+12.42%
30 дней$ -0.0081082102-13.52%
60 дней$ -0.0067011579-11.17%
90 дней$ -0.0115369002957359-16.13%

Анализ цен Core Blockchain (XCB)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Core Blockchain: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.053214
$ 0.053214$ 0.053214

$ 0.061098
$ 0.061098$ 0.061098

$ 0.146314
$ 0.146314$ 0.146314

+0.03%

+12.42%

-1.92%

Рыночная информация Core Blockchain (XCB)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

$ 2.59K
$ 2.59K$ 2.59K

60.79M
60.79M 60.79M

Что такое Core Blockchain (XCB)

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.

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Источник Core Blockchain (XCB)

Официальный веб-сайт

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