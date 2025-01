Что такое Copycat Finance (COPYCAT)

COPYCAT gives you the chance to invest in successful strategies of other master traders from all over the world. Use our leading copy trading engine building on DeFi technology to automatically copy their trading portfolio performance. With these 3 steps; Choose a master's strategy, invest funds and earn from every profitable trade.

Источник Copycat Finance (COPYCAT) Официальный веб-сайт