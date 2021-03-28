Токеномика Copiosa (COP) Откройте для себя ключевую информацию о Copiosa (COP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Copiosa (COP) Copiosa is a Coin backed exchange platform focusing on allowing users to purchase small cap crypto currencies as they come to market. The Platform uses its own coin to facilitate trading for its users. The coin itself sits on the BEP20 network which is one of the most fast and secure networks available. Copiosa aims to provide value as a standalone coin whilst also creating a frictionless means of exchange for small cap crypto currencies. Copiosa launched its coin on March 28, 2021 with 500m tokens created at genesis. This number is static with no coins burned or created on each transaction. 400 million of these re currently in circulation with 20% (100m) held by Copiosa for business development purposes. Copiosa is the creation of developer James Mallon, finance services and business manger Joshua Etheridge, and Science graduate Harry Richardson. The company currently operates with a team of 4 including experienced developers, marketing and financial operations staff. Официальный сайт: https://copiosa.io/ Купить COP сейчас!

Токеномика и анализ цен Copiosa (COP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Copiosa (COP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 64,72K $ 64,72K $ 64,72K Исторический максимум: $ 0,10746 $ 0,10746 $ 0,10746 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012944 $ 0,00012944 $ 0,00012944 Узнайте больше о цене Copiosa (COP)

Токеномика Copiosa (COP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Copiosa (COP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COP, изучите текущую цену COP!

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