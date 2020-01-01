Токеномика Cope Token (COPE) Откройте для себя ключевую информацию о Cope Token (COPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cope Token (COPE) $Cope is a token built on the Solana Blockchain. Born as a memecoin, its goal is to onboard more users as possible. Obtained from airdrops of solana NFT collection, can be used to raffle and auction nfts, play casino, mint nft and can be obtained in exchange of burning nfts and tokens. $Cope is the pillar of the $Cope Ecosystem and with his community and social presence aim to obtain the lead on the Solana meme space. Официальный сайт: https://copeverse.wtf/ Купить COPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Cope Token (COPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cope Token (COPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 64,42T $ 64,42T $ 64,42T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,93K $ 38,93K $ 38,93K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cope Token (COPE)

Токеномика Cope Token (COPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cope Token (COPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COPE, изучите текущую цену COPE!

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