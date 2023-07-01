Токеномика Coop Coin (COOP) Откройте для себя ключевую информацию о Coop Coin (COOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Coop Coin (COOP) What is the project about? Coop coin has communty on Algorand. Community created Community Rewards Vault (CRV) and pool. All coins are in circulation. What makes your project unique? It created with all circulation on Algorand and it was first. So Coop has fair distribution, decentralized nature. History of your project. Coop is a new coin. What’s next for your project? We created quiz app and we rewarded users here. We're gonna add battle quiz for users play with each other and we're working for improve games here. What can your token be used for? Quiz/game app will accept just coop coin. Coop Game will accept other coins but users will able to win just Coop coin. Официальный сайт: https://coopcoin.info/ Whitepaper: https://coopcoin.info/wp-content/uploads/2023/07/Whitepaper.pdf Купить COOP сейчас!

Токеномика и анализ цен Coop Coin (COOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coop Coin (COOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 344,28K $ 344,28K $ 344,28K Исторический максимум: $ 0,074024 $ 0,074024 $ 0,074024 Исторический минимум: $ 0,01319761 $ 0,01319761 $ 0,01319761 Текущая цена: $ 0,01639158 $ 0,01639158 $ 0,01639158 Узнайте больше о цене Coop Coin (COOP)

Токеномика Coop Coin (COOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coop Coin (COOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COOP, изучите текущую цену COOP!

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